صورة .. سيدة بريطانية تحتفل بـ ذكرى زواجها من نفسها!

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السيدة البالغة من العمر، 51 عاما، احتفلت بـ عيد زواجها من نفسها! للعام الحادى عشر فى إحدى القاعات بفندق فاخر، وحضر الحفل 16 ضيفا، بينهم والدها برين، البالغ من العمر 80 عاما، والذى رافقها فى زواجها منذ 11 عاما، حيث تلت على نفسها مراسم الزواج وأعلنت نفسها زوجا وزوجة فى الوقت نفسه.

غرائب وطرائف

وفى تصريحات لها، قالت كارين ريد: "لست نادمة على قرار زواجى من نفسى عام 2010، وأعتبر قرارى هو بمثابة تمكين ونصر للمرأة التى يمكنها أن تعتمد على نفسها"، وتابعت: "كنت قد بلغت سن 40 عاما، ووصلت الى أعلى درجات الاستقرار النفسى، لذلك قلت لنفسى لماذا لا أستقر وأقضى بقية حياتى مع أكثر شخص أحبه وأثق به، ووجد أنى أحب نفسى بشكل كبير لذلك علت من حياتى مع نفسى أولوية".

واستطردت: "اتخذت قرارى، ودعوت جميع المقربين منى، ولبست فستانى الأبيض ومشيت وسط صديقاتى وبنتى التى أنجبتها من صديقى السابق، وكانوا جميعا سعداء بالقرار وداعمين لى".