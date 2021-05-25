احتلال أحمد يونس التريند الأول بعد إشعاله تويتر

جدة - نرمين السيد - ونشر الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، معلقا: "الصبح عاوز صباحك ومطرحك.. التريند الأول فى مصر على تويتر .. ابدأ يومك معانا حالا بأحلى صباح فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "ملك الراديو"، "يونس أفضل اختيار فى الصباح"، "يونس فوق".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.