هواوى الصينية تطلق نظامها الجديد للتشغيل للهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة - فى بيان اليوم - أن نظام "هارمون أو إس" المعروف باسم "هونغمنغ" باللغة الصينية هو نظام تشغيل تم تصميمه لمختلف الأجهزة والسيناريوهات، وتم إطلاقه فى أجهزة انترنت الأشياء.
وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يصل عدد الأجهزة المزودة بنظام "هارمون أو إس" إلى 300 مليون وحدة حتى نهاية العام الجارى، بما فيها ما يزيد عن 200 مليون وحدة لأجهزة هواو.
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