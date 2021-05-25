كلوب هاوس يتخطى مليون عملية تحميل على متجر جوجل

جدة - نرمين السيد - ظهر التطبيق الصوتى العام الماضى على الأجهزة الداعمة لنظام تشغيل آى أو إس قبل طرحه هذا الشهر لنظام أندرويد، وفقًا لشبكة "إن دى تى فى" الهندية.

وتجاوز التطبيق أكثر من 10 ملايين عملية تحميل على متجر تطبيقات آبل.

واكتسب تطبيق الشبكات الاجتماعية الصوتية شعبية هائلة فى عالم التكنولوجيا بعد أن حصل على دعم من قادة الصناعة تسلا وسبايس إكس، كما

أعلن التطبيق العمل أيضًا على تقديم ميزة مدفوعات على نظام أندرويد.

وعلى الرغم من أن التطبيق متاح الآن على كل من الأنظمة الأساسية للجوّال Android و iOS ، إلا أنه لا يزال يتطلب من المستخدمين الجدد الحصول على دعوة من مستخدم حالى للوصول.

الجدير بالذكر أن تطبيق كلوب هاوس أطلق إصدارًا تجريبيًا عامًا لتطبيق خاص بنظام تشغيل أندرويد للمستخدمين فى الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا الشهر.

جاءت هذه الخطوة بعد أن شهد تطبيق كلوب هاوس الخاص بنظام تشغيل آى أو إس انخفاضًا فى عدد التنزيلات على متجر التطبيقات.