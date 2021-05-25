واتساب تنفى الحد من خدماتها فى الهند

وأوضحت الصحيفة أن بيان واتساب يأتى بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان التطبيق أنها ستحد، بمرور الوقت، من وظائف التطبيق لأولئك الذين لم يقبلوا بعد شروط الخصوصية المحدثة، كما أعلن التطبيق بعد ذلك أنه سيقيد وصول هؤلاء المستخدمين إلى قوائم الدردشة والمكالمات الصوتية والمرئية الواردة، قبل حذف حساباتهم فى النهاية.
وفى السابع من مايو قالت الشركة مرة أخرى إنها ألغت فى الوقت الحالى مهلة 15 مايو للمستخدمين لقبول سياسة الخصوصية الخاصة،ومع أكثر من 500 مليون شخص يستخدمون خدماتها، تعد الهند أكبر أسواق واتساب ولديها خطط توسع كبيرة فى البلاد.
وأدت سياسة الخصوصية الجديدة لـ واتساب، والتى تسمح لها بمشاركة بيانات مستخدم محدودة مع تطبيق فيس بوك المالك لتطبيق واتساب وشركات المجموعة التابعة لها، إلى معركة قانونية واحدة على الأقل فى الهند، بينما أمر منظم مكافحة الاحتكار أيضًا بإجراء تحقيق.
وقدم واتساب سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به من خلال نافذة منبثقة على التطبيق فى يناير، لكنها واجهت رد فعل عنيف الشديد، ما دفع الشركة لتأجيل طرح الإصدار إلى الثامن من فبراير ثم فى نهاية المطاف إلى 15 مايو، يهدف التغيير إلى تسهيل المحادثات مع الشركات وتبادل البيانات بشكل أفضل بين مجموعة تطبيقات فيس بوك المتعددة.
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