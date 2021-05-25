أبل تستعد لطرح جهاز iPod Touch.. تعرف على أهم مزاياه

جدة - نرمين السيد - كشفت تسريبات أن أبل ستعلن خلال الفترة المقبلة عن جهازها الجديد "iPod Touch" الذى تم اقتباس حجمه من هاتف iPhone SE.

ويأتى "iPod Touch" بشاشة يبلغ قياسها 5.4 بوصة من نوع OLED، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجا بايت، وفقا لما جاء فى موقع "Notebookcheck".

كما سيحتوى جهاز iPod Touch على كاميرا أمامية مع كابل Lightning، وشاشة بحواف أقل عرضا، مع تقنيات عالية الجودة فى دقة الصوت.

ويتمتع مستخدمو "iPod Touch" ببعض المزايا حيث يتمكنوا من تحميل تطبيق الموسيقى Apple Music، والحصول على إمكانية الوصول إلى مسارات الصوت المكانى بجودة الأقراص المضغوطة دون تكلفة، بالإضافة إلى Apple Arcade الخاصة الألعاب.



ومن المقرر أن تصدر آبل جهازها iPod Touch فى الذكرى العشرين لإطلاق أجهزة iPod، أى فى 23 أكتوبر القادم، مع عدد الخدمات المتميزة من الشركة.