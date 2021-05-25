صور.. طريقة ارتداء البنلطون البوى فريند للمحجبات

جدة - نرمين السيد - وتقبل الفتيات المحجبات على ارتداء البنطلون الجينز لمواكبة أحدث صيحات الموضة، ويرغبون فى الاستعانة بالبنطلون "البوى فريند" لقصته الواسعة، ولكن يشعرن بالحيرة عند تنسيقه مع غيره من الملابس.

ومن الممكن استعانة المحجبات بالبنطلون البوى فريند فى إطلالاتهن الرسمية، وذلك من خلال اختيار جاكيت أو بليزر طويل يتناسب مع التيشيرت أو القميص الذى يوضع بداخل البنطلون للظهور بشكل أنيق، بالإضافة إلى تنسيقه مع حذاء رياضى أو صندل كلاسيكى ذو كعب عالى.

وعند الرغبة فى الحصول على إطلالة محتمشة مناسبة لإطلالتك بالحجاب بالبنطلون البوى فريند يمكن تنسيقه مع البلوزات الطويلة، أو تجربة اختيار الكارديجان الطويل الذى سيمنحك مظهر هادئ وعصرى يتناسب مع الحجاب.

وتقبل بعض الفتيات على ارتداء أى قطعة علوية من خزانتهن على بنطلون البوى فريند منها البلوزات الكلاسيك الستان أو التيشيرت البسيط أو قميص جينز مفتوح.