صور.. أجمل أزياء لـ الأسترالية شارلوت بيست

جدة - نرمين السيد - ونالت شالرلوت شهرة واسعة فى أستراليا بعد انضمامها فى مجال الأزياء والموضة ومشاركتها فى العديد من عروض الأزياء. ولم تغلق موهبتها فى مجال الأزياء فقط، بل انضمت أيضا إلى عالم التمثيل، وازدادت شهر دورها بمسلسل "ذهابا وإيابا" عند تجسيدها أصغر فتيات عائلة كامبل، آنى كامبل. ولقيت إطلالات بيست إعجاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" لحرصها على مشاركتهم أبرز إطلالاتها.

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