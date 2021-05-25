- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد -
وأوضح إسلام عبدالقادر، مصور "السيشن الخاص بالسائح"، أن السائح تواصل معه بعد أن رشحه له أحد الأصدقاء، قائلاً: "جهزت معداتى ولم يكن فى مخيلتى أن السيشن سيكون فيه مفاجأة مثل هذه".
وقدم دى خيسوس، سائح أمريكى، خاتم الزواج لحبيبته باولوين ليتسى، أثناء زيارتهم مع إحدى الشركات السياحية لمعابد الكرنك.
واحتفت شركة السياحة المنظمة لرحلة السائحين بزواجهما بإقامة حفل صغير، ووجه خيسوس وليتسى الشكر للمصور وللشركة على مجهودهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أمريكى يشهد الفراعنة على زواجه من صديقته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.