صور.. أمريكى يشهد الفراعنة على زواجه من صديقته

جدة - نرمين السيد -

وأوضح إسلام عبدالقادر، مصور "السيشن الخاص بالسائح"، أن السائح تواصل معه بعد أن رشحه له أحد الأصدقاء، قائلاً: "جهزت معداتى ولم يكن فى مخيلتى أن السيشن سيكون فيه مفاجأة مثل هذه".

وقدم دى خيسوس، سائح أمريكى، خاتم الزواج لحبيبته باولوين ليتسى، أثناء زيارتهم مع إحدى الشركات السياحية لمعابد الكرنك.

واحتفت شركة السياحة المنظمة لرحلة السائحين بزواجهما بإقامة حفل صغير، ووجه خيسوس وليتسى الشكر للمصور وللشركة على مجهودهما.