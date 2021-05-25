لعشاق ريلمى.. فى 31 مايو موعد طرح Realme X7 Max 5G

جدة - نرمين السيد - وتستعد ريلمى لطرح هاتف "Realme X7 Max 5G" فى 31 مايو الجارى، وذلك وفقا لموقع "GSMArena". ويتمتع هاتف "Realme X7 Max 5G" ببعض المزايا منها بلوغ قياس شاشته 6.42 بوصة من نوع Super AMOLED. ويأتى هاتف ريلمى الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية الأساسة ستكون بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابكسل. ويعمل الهاتف الجديد ببطارية يبلغ قوتها 4500 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 واط، كما تبلغ مساحة ذاكرة الوصول العشوائى رام بسعة 6 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

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