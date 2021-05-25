طريقة تحضير وجبة الستيك بالفرن

جدة - نرمين السيد - ومن بين وصفات الستيك، إعداده وتتبيله بالفرن، وتعد من الوجبات التى تتميز بسرعة تحضيرها. ولإعداد وجبة الستيك بالفرن، نحتاج إلى: -4 شرائح ستيك فيليه. -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -2 معلقة كبيرة من صلصة وسترشير. -بصلة مفرومة ناعمة. -ملعقة صغيرة من بهار اللحم. -ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: تخلط الصلصة مع البصل والزيت فى طبق، ويضاف له ملح وفلفل ثم توضع قطع الستيك فى التتبيلة ويغطى الطبق وتترك لمدة ساعة على الأقل. ويوضع بعدها الستيك فى صينية الفرن ويدخل الفرن على حرارة 190 لمدة 15 دقيقة، ثم تحميرها وتقدم بجانب السلطة.

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