طريقة تشغيل تحديث الرسائل الصوتية فى WhatsApp

جدة - نرمين السيد - وطرح مؤخرا، تطبيق "واتساب" المملوك لشركة فيسبوك، خاصية جديدة وأصبحت متاحة للجميع حاليا بشكل تجريبى، وتعتمد ميزة تحديث الرسائل الصوتية فى واتساب، على السماح للمستخدمين بتغيير سرعة تشغيل الملاحظات الصوتية.

وبحسب البيان الرسمى لموقع WABetaInfo الشهير، فإن تحديث الرسائل الصوتية فى واتساب، يعتمد على ثلاثة خيارات لسرعة التشغيل بالنسبة لهواتف الأندرويد وهم "1x و 1.5x و 2x"، ولا يوجد خيار لسرعة تشغيل أبطأ للرسائل الصوتية، وإنما تسريعها فقط.

وتشير التقارير إلى أن ميزة تحديث الرسائل الصوتية فى واتساب، لن تؤثر على تشغيل الرسائل الصوتية بالسرعة العادية الافتراضية، والمستخدمون سيحتاجون إلى ضبط الخيار يدويا.

ومن المفترض أن يجد المستخدمون ميزة تحديث الرسائل الصوتية فى واتساب من خلال رمز جديد يتكون من خيارات سرعة التشغيل الثلاثة، ولتنشيط تحديث الرسائل الصوتية فى واتساب، اضغط فقط على 1.0x بجوار شريط التقدم فى رسالة صوتية نشطة، والسبب فى كون ميزة تحديث الرسائل الصوتية فى واتساب تجريبية هو أن السرعات السابقة دقتها قليلة.

ويمكن للمستخدمين الذى يحملون هواتف أندرويد تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار 2.21.9.4، ولا يعرف ما إذا كان متوفرا أيضا على أيفون أم لا، ولكنه من المفترض أن يكون متاحا فى أحدث نسخة من إصدارات واتساب.