ناسا تستحدث منظومة جديدة لمراقبة المناخ والكوارث الطبيعية

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر عن الوكالة، بحسب "روسيا اليوم": "تسعى ناسا لاستحداث منظومة متكاملة تضم محطة أرضية وأقمارا صناعية الهدف منها مراقبة المناخ ورصد التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية".
وأضاف البيان :"سنطور أيضا مجموعة من البرامج المخصصة لتوفير المعلومات المتعلقة بالمناخ والكوارث البيئية وحرائق الغابات والتنظيم الزراعى، وبالنسبة لمنظومتنا الجديدة فإن كل قمر صناعى فيها سيكون فريدا وجميع أقمار المنظومة ستكمل عمل بعضها البعض لتعطينا صورة ثلاثية الأبعاد للأرض وغلافها الجوى".
ومن جهته قال رئيس ناسا، بيل نيلسون: "أصبحت الأعاصير أكثر تدميرا بسبب تأثيرات الاحتباس الحرارى، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية تعلمنا الكثير عن تغيرات المناخ بسبب الأبحاث التى أجرتها ناسا، المرصد والمنظومة الجديدة اللذين سستحدثهما وكالتنا سيوسعان آفاق العمل على هذه المواضيع، وسيزوداننا بالبيانات الضرورية للتخفيف من آثار تغير المناخ لنحمى أنفسنا ومجتمعاتنا من الكوارث الطبيعية".
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