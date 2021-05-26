فيديو - الهزار وصل لـ ضرب النار .. رجل يطلق رصاصة على فتاة بداعى المزاح

جدة - نرمين السيد - وقالت "الوكالة الفرنسية": "شوهد دينيس إيجوروف البالغ من العمر 42 عاما وهو يوجه مسدسه إلى رأس شابة مجهولة لحظة إطلاقه رصاصة عليها حيث يترك ثقبا واضحا فى جبينها، فى موسكو عاصمة روسيا، يوم الجمعة الماضى".

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وتابعت: "قبل لحظات من إطلاق النار، صوّب الرجل مسدسه نحو رأس المرأة الأخرى التى دفعت يده جانباً قبل أن يتجه نحو الضحية التى تم نقلها إلى المستشفى حيث ورد أنها أُدخلت قسم جراحة المخ والأعصاب، حيث أكد الأطباء أن العظام الأمامية لجمجمتها ظلت سليمة، لكن الأنسجة تضررت بشدة، وإن العلاج الترميمى سيستغرق وقتاً طويلاً".

وقالت المرأة الأخرى التى شوهدت فى اللقطات لوسائل إعلام محلية "كنا نتحدث ونمزح عندما صوب البندقية نحوها، وسألها عما إذا كانت خائفة منها، وأطلق عليها الرصاص".

وأضافت المرأة، أنها جاءت مع الضحية لترتيب درس شخصى مع دينيس إيجوروف الذى يعمل مدرباً للتزلج على الجليد فى مدرسة رياضية للأطفال.