نشرة صباحك ومطرحك المرورية: روض الفرج بديلا لـ محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات بسبب الأعمال، منها الخصوص والمرج للمتجهين إلى نفق السلام وأعلى البساتين للقادم من المنيب إلى منزل الأوتوستراد.

وأشار صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ماعدا أمام محطة مترو الجامعة للقادم من أعلى كوبرى فيصل إلى الدقى حيث يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

ولفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

أما فيما يخص محافظة القاهرة قال أن هناك ازدحاما عند أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزواية إلى مناطق مدينة نصر والفنجرى، كما يفضل سلوك شارع لطفى السيد أو استخدام شارع مصر والسودان، وللقادم من الكابلات والمطرية إلى مطلع كوبرى الحلمية يفضل سلوك كوبرى سرايا القبة.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.