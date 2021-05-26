مع بدء الحلقة.. هاشتاج «صباحك مظبوط مع يونس» يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على تصدره تويتر: "صباحك مظبوط مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. اضبط صباحك وانضملنا حالا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "صباح الخير فى أفضل توقيت"، "رقم واحد"، "المود خيالى واختيارات الأغانى عظيمة جدا"، "تريند أول مكانك ومطرحك دايما يا غالى".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.