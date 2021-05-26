صور.. الفساتين موضة تتصدر صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتعد الفساتين الصيفية من أبرز صيحات الموضة فى صيف 2021، وتساعد فى الحصول على شكل مميز وخصوصا عند إقرانها ببعض الملحقات الملونة بدءًا من الإكسسوارات وحتى الأحذية وشنط اليد لإضافة لمسة من الحيوية على إطلالتك الصيفية بالفساتين.
وتلجأ بعض الفتيات إلى الاستعانة بالفساتين الملونة، حيث تمنح البهجة لمرتديته ، وتحتاج صنادل بسيطة لإظفاء مظهر أنيق جذاب.
ولا يمكن أن يمر فصل الصيف دون ارتداء الأزياء الفلورى، فهى تناسب فصل الصيف، وخاصة فى الأوقات التى تسافرين فيها للشواطئ، فلا يوجد بديل عن اختيارها.
وتتربع موضة الفساتين ذات أكمام منفوخة موضة 2021، والتى تتواجد فى كثير من القطع الصيفية سواء بلوزات أو فساتين.
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