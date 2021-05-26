أجمل صور وأزياء البرازيلية فرناندا ليما

جدة - نرمين السيد - وتعد فرناندا ليما هى ممثلة وعارضة أزياء وسيدة أعمال وصحفية ومقدمة تلفزيونية برازيلية. واشتهرت بمشاركتها فى العديد من العروض التى قدمت على القنوات المشهورة، حيث تمتعت بإطلالاتها الأنيقة المميزة فى مجال الأزياء والموضة. وتحرص ليما على مشاركة متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 4.4 مليون فرد عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وتنشر أجمل أزيائها، وأوقاتها التى تجمعها بعائلتها. ومن صفحتها عبر إنستجرام، أظهرت مدى عشقها للحيوانات الأليفة "الكلاب" وتمارين التأمل "اليوجا"، كما تحافظ على رشاقتها من خلال نظامها الغذائى اليومى والتمارين الرياضية.

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