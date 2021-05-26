جدة - نرمين السيد - ويتوفر هاتف شاومى الجديد مع إمكانية طيه لأعلى وأسفل بنسبة 100%، لكون شاشته واحدة من أكثر الشاشات مرونة.
وأشارت شاومى إلى كود هاتفها الجديد دون الإفصاح عن اسمه، حيث يحمل كود CN112839115A ويشمل شاشتان فقط مع آلية للفصل بينهما، ويضم الهاتف وحدة كاميرا حيث تتحرك الكاميرا جنبًا إلى جنب مع الفاصل، وفقا لموقع Gizmochina.
ويمكن استخدام الشاشة الثانية لهاتف شاومى الجديد كشاشة أمامية، بالإضافة إلى إمكانية الكشف عن الكاميرات الخاصة بالتصوير الخلفى أيضًا، بالإضافة إلى أنه له نفس نظام الكاميرا فى مواجهة الجانب الأمامى.
كما يتمتع هاتف الجديد من شاومى بتوفير بطارية عملاقة تصل إلى 6000 ميللى أمبير فى الساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب مرونة هاتفها الجديد.. شاومى تحصل على براءة اختراع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.