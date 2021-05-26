بسبب مرونة هاتفها الجديد.. شاومى تحصل على براءة اختراع

جدة - نرمين السيد - ويتوفر هاتف شاومى الجديد مع إمكانية طيه لأعلى وأسفل بنسبة 100%، لكون شاشته واحدة من أكثر الشاشات مرونة.

وأشارت شاومى إلى كود هاتفها الجديد دون الإفصاح عن اسمه، حيث يحمل كود CN112839115A ويشمل شاشتان فقط مع آلية للفصل بينهما، ويضم الهاتف وحدة كاميرا حيث تتحرك الكاميرا جنبًا إلى جنب مع الفاصل، وفقا لموقع Gizmochina.

ويمكن استخدام الشاشة الثانية لهاتف شاومى الجديد كشاشة أمامية، بالإضافة إلى إمكانية الكشف عن الكاميرات الخاصة بالتصوير الخلفى أيضًا، بالإضافة إلى أنه له نفس نظام الكاميرا فى مواجهة الجانب الأمامى.

كما يتمتع هاتف الجديد من شاومى بتوفير بطارية عملاقة تصل إلى 6000 ميللى أمبير فى الساعة.