ساعدت صديقها ففازت بـ250 ألف دولار بـ«الصدفة»

جدة - نرمين السيد - هذا ما حدث فعلًا مع الأمريكية مونيكا كريفارو، من سكان مدينة كولبيبر بولاية فيرجينيا، والتى فازت بتذكرة يانصيب بالصدفة ودون تخطيط منها، بعد أن قررت مساعدة صديق لها وتوصيله لمكان ما بسيارتها.

اصطحبت مونيكا صديقها إلى المكان الذى كان يريده، بعد أن أخبرها بتعطل سيارته، وأنه بحاجة لمساعدتها لتوصيله وانتظاره للعودة، وأثناء انتظارها شعرت بالملل فدخلت إلى السوبر ماركت، وهناك اشترت بطاقة يانصيب فورية، وفازت بجائزة قدرها 250 ألف دولار أمريكى.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أعربت كريفارو عن سعادتها وذهولها، وقالت: "لم أصدق أن هذا يمكن أن يحدث بالفعل"، مشيرة إلى أنها لم تقرر بعد ما ستفعله بالجائزة.