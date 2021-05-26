5 ساعات خسوف.. اليوم العالمى لاكتمال القمر

جدة - نرمين السيد - ويلقب يوم اكتمال القمر بـ "فيساك"، ويعد من أقدس الأيام لدى الملايين من البوذيين فى مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر من أقدس أيام السنة لدى البوذيين بسبب ميلاد بوذا فى نفس اليوم عام 623 قبل الميلاد، وحدث بعض الأشياء منها بلوغ حالة التنور ووفاة بوذا فى الثمانين من عمره.

وفى عام 1999 رأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى قرارها 54/115، أن الاعتراف الدولى فى مقر الأمم المتحدة وفى المكاتب الأخرى لها، سوف يشكل إقرارا بالمساهمة التى قدمتها البوذية، وهى واحدة من أعرق الديانات فى العالم، ولم تنفك تقدمها، فى روحانية البشرية طوال تلك الفترة، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات المناسبة للاعتراف دوليا بيوم فيساك فى مقر الأمم المتحدة والمكاتب الأخرى لها.

ويحدث اليوم الموافق 26 مايو ظاهرة اكتمال القمر وتحوله إلى بدر، والذى يكون خلالها القمر مضيىء تماما وذلك لتوسط الأرض بين الشمس والقمر.

وشهدت الأرض اليوم خسوف كلى للقمر، والذى يحدث عند اكتمال القمر، بحيث يكون المدار القمرى يسمح له بالمرور عبر ظل الأرض، ولا يحدث ذلك شهريا لأن القمر عادة يمر فوق أو تحت ظل الأرض.

كما أنه من الممكن حدوث الخسوف القمرى فقط إذا كان القمر الكامل موجود بالقرب من العقدة المدارية، إما التصاعدية أو التنازلية، مما يسبب الخسوف الذى يحدث فقط كل 6 أشهر تقريبا.

وخلال ظاهرة خسوف القمر التى حدثت اليوم، أتاحت رؤيتها بالعين المجردة فى جميع أنحاء المحيط الهادئ وأجزاء من شرق آسيا واليابان واستراليا نيوزيلندا وغرب أمريكا الشمالية لكنه غير مشاهد فى الوطن العربى.

واستغرقت جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات ودقيقتين تقريباً، أما الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى استغرق مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريباً، بينما الخسوف الكلى 14 دقيقة وثلاثون ثانية.