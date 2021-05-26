خدع الأونلاين.. ألمانية تتفاجىء بتحويل طلبها إلى لعبة أطفال

جدة - نرمين السيد - وتزايدت شكوى التسوق عبر الإنترنت، لعدم مطابقة الأشياء للصور التى يتم الإعلان عنها.

ومن بين الشكاوى، سيدة ألمانية تدعى "فلور ويب" قررت شراء طاولة وكراسة لتضعهم فى حديقتها، ولكنها وجدت كارثة عند استلامها طلبها التى دفعت فيه أكثر من 60 جينه إسترلينى.

وتفاجئت فلور أنها عند مقابلة عامل الديلفرى وجدت معه أن الكراسى والطاولة صغيرة الحجم التى تنوى وضعهم فى الحديقة حجمهم متناهى الصغر أى تعد أجزاء من لعب أطفال، وفقا لما جاء فى صحيفة "ذا صن البريطانية".

وأشارت فلور أنها شاهدت الإعلان على الإنترنت، وقد ظهرت قطع الأثاث فى حديقة محاطة بالشموع، مع وضع المشروبات والأطباق على سطح الطاولة، قائلة :"لقد تعرضت للنصب"، وعندما حاولت تقديم شكوى، قامت الشركة التى تبيع الأثاث بحذف إعلاناتها عبر الإنترنت.