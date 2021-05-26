واتساب يقاضى الحكومة الهندية

جدة - نرمين السيد - وذكرت منصة "واتساب" أن قرارها يأتي بسبب القواعد الرقمية الجديدة من الحكومة الهندية، والتى ستجبر خدمة المراسلة على انتهاك حماية الخصوصية للمستخدمين.
وقالت إن القواعد التي تتطلب تتبع أصل الدردشات تعادل الاحتفاظ "ببصمة كل رسالة يتم إرسالها على الخدمة".
وأشارت واتساب فى بيان إلى أن شرط تتبع الرسائل الخاصة من شأنه أن يكسر التشفير من طرف إلى طرف ويؤدي إلى إساءة استخدام حقيقية.
يذكر أن فى فبراير الماضى قدمت الحكومة مبادئ توجيهية جديدة لتنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث.
وتعد الهند هى أكبر سوق لتطبيق واتساب بحوالى 400 مليون مستخدم، واقترحت الهند للمرة الأولى على واتساب إجراء تغييرات برمجية لجعل منشئ الرسالة قابلاً للتتبع فى عام 2018.
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