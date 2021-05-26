فيديو وصور .. شاب منياوى يحول منزله لمتحف للعملات المصرية النادرة

جدة - نرمين السيد - تشعر للوهلة الأولى فور دخولك تلك الغرفة المنظمة فى منزله بمدينة بنى مزار شمال المنيا، أنك دخلت متحفاً منظماً ذو هيبة "فاترينات زجاجية – أضواء كاشفة هادئة – عملات معدنية وأخرى ورقية سمعنا عنها من الأجداد" وقلما تشاهدها فى حالة جيدة وبنسخها الأصلية.





"متحف العملات النادرة" أو "متحف الفلوس"، هكذا خاض أحمد إبراهيم، الشاب الثلاثينى بمحافظة المنيا، رحلته نحو جمع العملات، ولا سيما النادر منها، ونجح فى جمع الكثير من العملات المصرية فى آخر 120 عاما، والبعض الآخر منذ العهد العثمانى، مروراً بالعملات التى كانت تنتشر بمصر منذ أن كانت سلطنة، وصولاً للملكية والجمهورية وحتى الآن.

يروى أحمد إبراهيم أحمد لـ "دوت الخليج" رحلته فى جمع العملات النادرة، حتى أصبح يمتلك أشهر متحفاً بالصعيد، أنه فى عام 2002 بدأ تلك الهواية، بعد أن أعجبته إحدى العملات التى تعود لعهد الملك فاروق عثر عليها، وبدأ من هنا يُطور نفسه فى جمع العملات المعدنية خاصة أنها تُعرض عليه من قبل البعض، بحكم عمله فى الصاغة، ثم بدأ يسعى بشكل أكبر والذهاب لسوق الجمعة وحضور المزادات بالقاهرة، وأيضا فى المناطق المختلفة، والتواصل مع الأشخاص المختلفين بجميع المحافظات أو خارج مصر للحصول على أية عملات تعجبه، بالإضافة للبعض الآخر التى يقوم بشراءها من مصلحة صك العملة.

"كل حاجة مكلفة.. مافيش حاجة بالساهل" هكذا يقول فهناك قطعاً غالية ولكنه يلجأ لشرائها مثل بعض العملات الذهبية، مضيفاً: قيمة العملات القديمة "الريال" تختلف عن العشرة قروش أو "الشلن" ولكنه يحرص على جمع أكبر عدد ممكن للعملات بمختلف العقود وعصور الرؤساء لأن لكل منها قصه وهدف، والبعض الآخر صُك عليها اسم حدث مهم وتاريخه، لذلك فإن العملة تحكى وتروى تاريخ بلادنا مثلما يحدث الآن من قبل الدولة وقيامها بصك عملة خاصة للأطباء "الجيش الأبيض"، وأخرى لقناة السويس.

أكد صاحب متحف العملات النادرة أن متحفه منظماً ومقسماً بشكل جيد، إذ يوجد صندوقاً به عملات نادرة للدولة العثمانية، وفاترينات أخرى لمسيرة الجنية، وأخرى لمسيرة العملات التذكارية، وبعض عملات عهد الملك فؤاد والسلطان حسين كامل، وفاترينة كاملة لمسيرة النقود فى عهد الملك فاروق، وكذلك عملات عهد الرؤساء جمال عبدالناصر وأنور السادات والأنواط التذكارية، وصولاً حتى عملات ونقود اليوم، معرباً عن إعجابه الشديد بمجموعة عملات عهد الرئيس السادات لأنها كانت توثق الحياة المصرية بشكل كامل.

واختتم أحمد حديثه بأن الكثير من الناس يشجعونه لاستكمال تلك الهواية، خاصةً أنها تمثل إرث ثقافى ومجتمعى جيد، وتحافظ على ثروة معرفية تجسدت على أوجه العملات طوال أكثر من 120 عاما، معرباً عن استعداده لعمل ندوات تعريفية بالتعاون مع الجهات المختلفة والمكتبات لتعريف الصغار والكبار مسيرة العملة المصرية وأبرز تلك العملات، وحكايات البعض منها المثير للإعجاب، وكيف روت تلك العملات أحداثاً مهمة فى مصر.