عطل مفاجئ فى انستجرام

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، توقفت الشبكة الاجتماعية فى حوالى الساعة 28.38 بتوقيت جرينتش، حيث تم الإبلاغ عن المشاكل فى المقام الأول من المستخدمين فى الولايات المتحدة، كندا، فرنسا والمملكة المتحدة.
يذكر أن "Instagram" هو تطبيق مجانى لمشاركة الصور والفيديوهات، وهو مملوك لشركة "فيسبوك".
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