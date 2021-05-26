جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس التنفيذى للشركة ساتيا نادالا، خلال مشاركته فى مؤتمر "مايكروسوفت بيلد 2021" الإفتراضى، أن الإصدار الجديد سيتضمن تغييرات جوهرية فى مستكشف الملفات الخاص بالويندوز وقائمة البداية، بالإضافة إلى مركز الأنشطة الحوسبية.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيوفر فرصًا اقتصادية كبيرة للمطورين والمبتكرين، واصفًا التغييرات والخواص المستحدثة على النظام تمثل التحديثات الأكثر أهمية فى نظام الويندوز منذ أكثر من عقد مضى.
وأضاف أن الإصدار الجديد قد يحمل اسم تجارى يعرف باسم "صن فالى" وقد يتضمن بعض الخواص التى اشتمل عليها نظام "ويندوز 10 إكس" الذى توقف طرحه فى الأسواق مؤخرًا.
يذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت مؤخرًا بشكل رسمى عن توقيف إصدار "ويندوز 10 إكس" لأجهزة الكمبيوتر الشخصى ذات الشاشتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميكروسوفت تستعد لإطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل ويندوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.