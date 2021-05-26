ميكروسوفت تستعد لإطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل ويندوز

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس التنفيذى للشركة ساتيا نادالا، خلال مشاركته فى مؤتمر "مايكروسوفت بيلد 2021" الإفتراضى، أن الإصدار الجديد سيتضمن تغييرات جوهرية فى مستكشف الملفات الخاص بالويندوز وقائمة البداية، بالإضافة إلى مركز الأنشطة الحوسبية.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيوفر فرصًا اقتصادية كبيرة للمطورين والمبتكرين، واصفًا التغييرات والخواص المستحدثة على النظام تمثل التحديثات الأكثر أهمية فى نظام الويندوز منذ أكثر من عقد مضى.

وأضاف أن الإصدار الجديد قد يحمل اسم تجارى يعرف باسم "صن فالى" وقد يتضمن بعض الخواص التى اشتمل عليها نظام "ويندوز 10 إكس" الذى توقف طرحه فى الأسواق مؤخرًا.

يذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت مؤخرًا بشكل رسمى عن توقيف إصدار "ويندوز 10 إكس" لأجهزة الكمبيوتر الشخصى ذات الشاشتين.