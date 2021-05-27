منذ قليل.. ظهور البدر العملاق فى سماء القاهرة

جدة - نرمين السيد - القمر العملاق وصل لحظة الاكتمال عند الساعة (11:14 صباحا بتوقيت جرينتش) ليكون على مسافة 357,461 كيلومتر وذلك بعد 9 ساعات و24 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض وهذا التزامن يجعل حجمه الظاهرى أكبر بحوالى 14% وإضاءته أكبر بحوالى 30% من أصغر قمر بدر (أوج) سيحدث فى ديسمبر المقبل، وهو أقرب قليلا إلى الأرض بحوالى 157 كيلومتر فقط من البدر العملاق الذى ظهر فى 26 أبريل 2021.

البدر العملاق أشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبى الشرقى ويبدو بلون برتقالى بسبب مكونات الغلاف الجوى حول الأرض التى ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق، وسيتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضى المعتاد.

ويعتبر مصطلح البدر العملاق أكثر "جاذبية" من بدر الحضيض وهو فى نفس الوقت يعطى انطباع خاطئ لدى الناس بأن البدر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن فى الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية للعين المجردة، على الرغم من أن الراصدين المتمرسين بإمكانهم اكتشاف الفرق.