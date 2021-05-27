فيديو - فصيلة انقرضت من سنين .. سلحفاة عملاقة تدهش علماء الإكوادور

جدة - نرمين السيد - ويعتزم المنتزه الوطنى فى جالاباجوس، تنظيم رحلة استكشاف، للتأكد مما إذا كان هناك المزيد من تلك السلاحف، بغرض الحفاظ على هذا النوع.

وعُثِرَ على تلك السلحفاة خلال رحلة استكشاف، فى جزيرة فيرناندينا التى تعد من أحدث جزر الأرخبيل وأكثرها عذرية.

وأكد متنزه جالاباجوس فى بيان أن جامعة يال كشفت عن نتائج الدراسات الجينية والمقارنة للحمض النووى لتلك السلحفاة، بعينة استخلصت عام 1906".