صور.. الصنادل على قمة موضة الأحذية فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الصنادل من الأحذية العملية، والتى تتنوع أشكالها وتصميماتها حتى تواكب صيحات الموضة، لتصبح جزءا أساسيا فى خزانة كل فتاة.

ومع دخول الصيف والأجزاء المشمسة أصبح الجميع يلجأ إلى الاستعانة بالأحذية المفتوحة لأجل الشعور بالراحة والانتعاش وسط درجات الحرارة المرتفعة.

ومن بين تصميمات الصنادل المنتشرة فى ربيع وصيف 2021 "الصندل الكعب ذو السمك الموحد"، الذى يعد واحدا من التصميمات التى تشهد إقبالا كثير عليه خلال ذلك الموسم، لما يمنحه من الراحة لسمك كعبه الموحد فلا يضغط على أصابع القدمين وفى نفس الوقت عملى حيث يمكن ارتداءه على بنطلون جينز وتيشيرت أو فستان ذات قصة واسعة.

وبدأت الصنادل ذات أربطة تنتشر منذ عامين، ومازالت تتربع صيحات موضة الأحذية لمنح مرتديتها الإطلالة الأنثوية المميزة والرقيقة.

وهناك ما يسمى بـ "Slip-on Sandals" التى تعد هى البديل للأحذية الرياضية التى يعتمد عليها الكثير، فهى تساعد فى الحصول على لوك كاجوال وخفيف.

كما يلجأ البعض إلى الاستعانة بالكعب العالى الذى يعطى إحساس الأناقة والثقة بالنفس فى ظل الحفلات والمناسبات.