جدة - نرمين السيد - وأشار آدم موسيرى، رئيس إنستجرام، إلى أن المنصتان ستوفران للمستخدمين إمكانية وقف تعداد علامات الإعجاب بشكل كامل أو جعلها لأنفسهم فقط، موضحا أن هناك أدوات يتم إضافتها تسمح للمستخدمين بوقف زر علامة الإعجاب سواء للمشاركات الفردية أو غيرها.
وتوقع موسيرى أن ذلك التحديث يزعج صناع المحتوى الصغار الذين يحاولون كسب المعجبين، لأنهم عادة يسعون الى تعزيز شعبيتهم من خلال إظهار عدد الأشخاص المؤيدين لمنشوراتهم.
وبعد الاختبار الأولى لتلك الخاصية، أوضح زيادة عدد مشاركات الأشخاص بعدما تم التخلص من حكم الناس على المنشورات.
جدير بالذكر أن فيسبوك وإنستجرام أعلنا مسبقا عن استعدادهما لإضافة الخاصية التى تخفى عدد الإعجابات للمستخدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك وإنستجرام يستعدان لطرح خاصية وقف عدد «اللايكات» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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