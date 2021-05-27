صور- أزياء إندونيسية لـ يوكى كاتو

جدة - نرمين السيد - ويوكى كاتو هى عارضة أزياء إندونيسية ولدت فى 2 أبريل 1995 أى تبلغ من العمر 26 عاما. ودخلت يوكى عالم التمثيل أيضا، وحققت شهرة واسعة بعد مشاركتها فى العديد من الأعمال وخصوصا بدورها فى مسلسل "Primata Cantik". ولم تكتف بمواهبها على ذلك بل تتمتع بصوت جميل، وقامت بالغناء دويتو فى أغنية "OST Irshadi". وتحرص يوكى على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام الذين يتخطون حاجز الـ 7.5 مليون فرد، من خلال نشر صور إطلالاتها وأجزاء من أعمالها وأنشطتها.

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