واتساب يطرح حزمة ملصقات جديدة لجميع مستخدميه

جدة - نرمين السيد - وتدعى حزمة المصلقات الجديدة "Laugh It Off"، وتم توفيرها لمستخدمى واتساب بجميع أنحاء العالم.
وأشار موقع "WABetaInfo" إلى أن تلك الحزمة الجديدة من الملصقات متاحة لجميع الإصدارات على واتساب لهواتف آيفون وأندرويد، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إطلاقه لجميع الحسابات.
ووفقا لموقع "WABetaInfo"، المتخصص فى رصد مزايا واتساب التجريبية، إلى أن تطبيق المراسلة قد أتاح دعما لحزمة الملصقات فى متجر Sticker Store، لمستخدمى إصدارات واتساب على نظامى التشغيل أندرويد و iOS.
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