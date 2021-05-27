فى عمر 3 سنوات.. طفلة تقترب من معدل ذكاء أينشتاين

جدة - نرمين السيد - ونجحت الطفلة التى تدعى "دايال كور" فى الحصول على معدل ذكاء 142 مقابل 160 للعالم الكبير أينشتاين الذى كان أكبر منها بكثير، وفقا لما جاء فى صحيفة "ميرور البريطانية".

وعند بلوغها عامين من عمرها تمكنت دايال من تسمية جميع الكواكب الموجودة فى النظام الشمسى، بالإضافة إلى تمتعها بالعديد من المهارات فى الرياضيات والقراءة بشكل يزيد عن عمرها، ولقبت بـ "عبقرية منسا".

وقال الأب، ساربجيت سينج، لـ "ميرور" أنه كان متوقع أن تكون طفلته عبقرية، وذلك عندما بدأت فى الدردشة قبل أن تنفد حفاضاتها، بالإضافة إلى شهادة مديرة الحضانة لها، مضيفا أن ذكاء ابنتهما كان 99.9% بالنسبة لعمرها وأن لديها قدرات التعرف على الكلمات والرياضيات لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.

وقرر الأب إجراء اختبار "منسا" لفحصها، حتى أبهرت مقيمها بعد تسجيلها 142 فى الاختبار.

وتعد جمعية "منسا البريطانية" هى المجمع الدولى لذوى معدلات الذكاء المرتفعة والتى تتواجد فى أكثر من 80 دولة بالعالم، وتضم فيما يزيد عن 100 ألف شخص.