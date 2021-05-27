بتعليقات ساخرة.. مستخدمو فيسبوك يستقبلون مفاجأة حذف خاصية «dark mode»

جدة - نرمين السيد - وأثار حذف خاصية الدارك موود، حالة من الاستياء بين محبى الوضع الليلى عن استخدام "فيسبوك".

وأعرب مستخدمو فيسبوك، عن غضبهم ببعض من التعليقات الساخرة ونشروها عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.

كما تفاعل عدد من المغردون عبر تويتر مع هاشتاج "دارك مود"، وقالوا فى عبارات ساخرة: "بااس أنا أقضيها على تويتر أنا اتعميت"، "بفتح فيسبوك على أساس إنى عامل دارك مود ومعلى إضاءة الشاشة .. أنا: آه يا بابا عينى"، "اتقمص باين من التقييمات السلبية قام لاغى دارك مود"، "ويرز ماى دارك مود اى ويل كيل ماى سيلف".

يعتمد وضع Dark Mode فى الهواتف الذكية على تظليم عدد ضخم من الأماكن فى شاشة الهاتف الذكى تماما لتصبح سوداء.