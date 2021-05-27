الهند تجلب 8 فهود لمعالجة انقراضهم محليا منذ 70 عاما

جدة - نرمين السيد - وبسبب الصيد الجائر التى تعرضت له الفهود فى الهند ونتج عنها انقراضها، بعثت لبعض الدول لأجل جلب 8 فهود منها ناميبيا وجنوب إفريقيا لتضعهم فى حديقة وطنية بشمال البلاد.

وسيتم التبرع بخمسة فهود ذكور وثلاث إناث من قبل صندوق الحياة البرية المهددة بالانقراض (EWT) فى جنوب إفريقيا، وفقا لصحيفة "اندبندنت العربية".

ويساهم مشروع إعادة الفهود إلى الهند من جديد فى ضمان بقاء الأنواع على المدى الطويل، بعد الصيد القاسى الذى أنهى خلال القرن العشرين 90% منها.

ويتم إطلاق تلك الفهود فى متنزه كونو الوطنى فى ولاية ماديا براديش، على بعد 200 ميل جنوب نيودلهى، وذلك بسبب الأرض العشبية المثالية لهم هناك، وفقا لما قاله الخبير البيئى فى ولاية ماديا براديش.

ووفقا لصحيفة اندبندنت العربية، خصصت الحكومة المركزية فى الهند 1.3 مليون جنيه إسترلينى للمشروع، لأجل إقامة سياج فى المنتزه، ونقل الحيوانات، وتدريب الموظفين فى المتنزه وغيرها من الأعمال التحضيرية.