وصفة جديدة.. طريقة تحضير شوربة تشيز برجر

جدة - نرمين السيد - ولتحضير شوربة التشيز برجر نحتاج إلى بعض الوصفات منها:

-جبن شيدر.

-خبز البرجر المقطع.

-4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

-500 جراما من اللحم المفروم.

-نصف كوب من الكرفس المفروم.

-نصف كوب من الجزر المفروم.

-2 كوب من البطاطس المقطعة مكعبات.

-ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-2 كوب من مرق الدجاج.

-كوب حليب.

-ربع كوب من الكريمة.

-كوب ونصف من جبن الشيدر.

-ربع كوب دقيق.

-2 ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير:

يجب تذويب كمية من الزبدة فى قدر على حرارة متوسطة ويقلب فيها اللحم حتى النضج ثم يرفع من القدر.

ويوضع فى نفس القدر كمية من الزبدة ويضاف إليها البصل ويقلب حتى الذوبان مع زيادة الكرفس والجزر وتقليبهم حتى تطرى الخضار.

وتزويد مكعبات البطاطس ويضاف إليها الريحان والفلفل الأسود والملح، ويعاد اللحم المفروم إلى القدر وتقليب المكونات حتى تتداخل ثم سكب مرق الدجاج والحليب.

ويغطى القدر ويترك المزيج يغلى حوالى 10 دقائق على حرارة متوسطة ثم يضاف إليها الكريمة والجبن ويتم تقليبهم حتى ذوبانها.

وفى وعاء صغير يجب ذوبان الدقيق بالماء ثم سكب المزيج فى القدر ويتم غليهم على النار حتى تزداد كثافته ثم يرفع القدر من النار ويقدم فى أطباق مع تزيين الوجه بجبن الشيدر وخبز البرجر.