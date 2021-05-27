عطل فنى .. اختفاء مزايا عديدة بعد تحديث فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وقدم كثير من مستخدمى "فيسبوك" بعض الشكاوى حول إخفاء زر خاصية "دارك موود"، الذى يوفر المظهر الداكن بخلفية فيسبوك، وعودتها إلى الإضاءة الكلاسيكية البيضاء.

وتم اخفاء خاصية "Dark Mode" دون سابق إنذار بعد تحديث فيسبوك، ويرجع ذلك إلى خطأ تقنى فى التطبيق نتيجة لذلك التحديث الذى أطلقته الشركة الأمريكية مؤخرًا، وفقا لما جاء فى موقع "theapplepost".

وأقر متحدث باسم شركة فيسبوك بالمشكلة فى بيان لـ TechRadar قائلا: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلى ميزات معينة على تطبيقى فيسبوك على أندرويد و iOS، ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن".

وتسبب ذلك التحديث فى إخفاء بعض المزايا الأخرى وليس الوضع الليلى فقط، ومنها أيضا ميزة مشاركة منشورا ضمن خاصية الاستورى، إلى جانب فقدات ميزة الإشارة mention إلى شخص ما فى ميزة القصص، بالإضافة إلى اختفاء خاصية ماسنجر ورمز والبث المباشر.