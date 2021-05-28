فيديوجراف.. «خسوف القمر» أشهر الظواهر الفلكية التى أثارت اهتمام العرب

جدة - نرمين السيد - وتعد الظاهرة التى شهدها العالم، هى الأولى من نوعها منذ عامين، حيث استمر الخسوف الكلى 15 دقيقة والقمر مُكتملًا على بعد 357.460 كيلو مترًا.
وكانت الأعوام السابقة قد شهدت أيضا العديد من الظواهر الفلكية أبرزها فى «2020»، وهى اقتراب القمر من كوكب المريخ، وظاهرة اقتران بين كوكبى المشترى وزحل، وأيضا اقتران القمر مع كوكب الزهرة فى وقت شروق الشمس.
أما فى 2019، فشهد العالم كسوفا جزئيا للشمس، وزخة شهب الدب الأصغر، وظهور قمر المحاق.
وفى 2016 تساقط الشهاب اللامع.
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