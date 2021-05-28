تطبيق زووم يضيف خاصية زيادة عدد المشاركين على شاشة واحدة

وتُمكِّن هذه الخاصية الجديدة من استعراض المشاركين الـ 48 فى الاجتماعات المرئية على شاشة واحدة، من خلال الكاميرات المتاحة على الأجهزة اللوحية من نوعيه "أبل" مقاس 9ر12 بوصة من طراز "آيباد برو"، التى تتمتع بزاوية تصوير واسعة، كما تسمح الخاصية بتعقب حركة المشاركين فى داخل غرفهم من خلال خاصة ضبط الكاميرات التلقائى حتى يظهروا طول الوقت فى وسط شاشة العرض بشكل واضح.
وأوضحت الشركة أن هذه الخاصية الجديدة للتتبع التلقائى لحركة المشاركين، ستتيح حرية الحركة للمشاركين فى الاجتماعات بدون الحاجة إلى الاضطرار للثبات من أجل الظهور فى إطار شاشة العرض طول الوقت.
وأشارت إلى أن الأنواع الأخرى من الأجهزة اللوحية "الآيباد برو" بمقاس 11 بوصة، ستتيح أيضا إمكانية استعراض عدد كبير من المستخدمين فى اجتماعات الفيديو ولكن بعدد 25 فردا فقط.
وأضافت الشركة أن الأجهزة اللوحية الأخرى من غير هذين الطرازين، ستتمتع بإمكانية زيادة عدد المشاركين فى الاجتماع الواحد، لكن ذلك يعتمد على حجم شاشة العرض والتى يمكن تغييرها من خلال تغيير أبعاد الزووم على تلك الكاميرات.
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