تطبيق طبيب الذكاء الاصطناعى.. استثمار جديد لسامسونج

جدة - نرمين السيد - وطورت الشركة الألمانية تطبيقًا بأسلوب الدكتور فى الجيب يستخدم الذكاء الاصطناعى لمحاولة تشخيص الأعراض.

وأعلنت شركة Ada Health أنها جمعت تمويلًا جديدًا بقيمة 90 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالى الاستثمار فى الشركة إلى نحو 150 مليون دولار.



وقادت باير جولة التمويل من خلال ذراع الاستثمار Leaps by Bayer، بينما استثمرت سامسونج من خلال Samsung Catalyst Fund.

ويمثل Samsung Catalyst Fund صندوق رأس مال استثمارى تستخدمه سامسونج لدعم الشركات فى جميع أنحاء العالم.



وانضم يونغ سون، كبير مسؤولى الاستراتيجيات والمدير السابق لشركة سامسونج، إلى مجلس إدارة Ada Health.

وتقول Ada Health، التى تأسست فى عام 2011: إنه تم تنزيل تطبيقها أكثر من 11 مليون مرة.

يعمل التطبيق بشكل أساسى مثل دردشة واتساب مع طبيب العائلة الموثوق به، ولكن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



ويبدأ المريض بإدخال أعراضه ويطرح روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعى سلسلة من الأسئلة لمحاولة تحديد المشكلة.

بعد ذلك، يقدم التطبيق للمريض الحالات التى من المرجح أن تكون السبب ويقدم بعض الاقتراحات حول ما يجب فعله بعد ذلك لمعالجة المشكلة.

وتقدم تطبيقات iOS وأندرويد نصائح عامة مثل زيارة طبيب عام فى الأيام الثلاثة المقبلة.

ولكن عندما يتفاعل المرضى مع Ada Health من خلال نظام صحى يستخدم التطبيق، يمكنهم مباشرة حجز موعد ومشاركة نتائج التقييم المسبق مع طبيب حقيقى.

وأبرمت الشركة صفقات مع عدة أنظمة صحية وشركات تأمين صحى وشركات علوم الحياة.

وفى حين أن التطبيق مجانى للمرضى لتنزيله، فإن Ada Health تفرض رسومًا على الشركاء للوصول إلى برامجها.

ويتم استخدام التمويل الجديد من أجل مساعدة الشركة فى التوسع بشكل أكبر فى الولايات المتحدة، التى تعد أكبر أسواقها مع مليونى مستخدم.

ولدى Ada Health ما يقرب من 4 ملايين مستخدم فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وألمانيا والبرازيل والهند، مع ما يقرب من مليون مستخدم فى كل منها.



ويجرى استخدام التمويل أيضًا من أجل تحسين خوارزميات الشركة، بالإضافة إلى قاعدة المعرفة الطبية، وتجاوز 10 لغات.

وتريد الشركة تزويد التطبيق بالمزيد من المعلومات بخلاف بيانات الأعراض التى يقدمها المريض.

ويمكن أن يشمل ذلك بيانات المختبر والاختبارات الجينية وبيانات أجهزة الاستشعار.

وحققت الساعات الذكية وأجهزة الاستشعار الأخرى قفزة كبيرة إلى الأمام.

ويمكنك فى الوقت الحاضر قياس ضغط الدم وإجراء تخطيط القلب وقياس تقلب معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين فى الدم.