مليكة مينار.. ملكة جمال فرنسا عربية الأصل

جدة - نرمين السيد - مليكة مينار، عارضة أزياء فرنسية، من أصول جزائرية، وحاملة لقب مسابقة ملكة جمال والتى توجت به عن مسابقة ملكة جمال فرنسا 2010، حيث مثلت فرنسا فى مسابقة ملكة جمال الكون 2010.





ولدت مليكة مينار فى 14 يوليو 1987 فى مدينة رين، ونشأت لاحقًا فى هيروفيل سانت كلاير، حصلت على شهادة البكالوريس فى العلوم الاجتماعية من ليسيه ماليرب فى كاين، ودرست القانون فى جامعة كاين نورماندى، عملت أيضًا كمضيفة في ستاد ميشيل دورنانو وستاد مالهيربي كاين. أطلق عليها اسم مليكة، بسبب جمالها، كما أنها تفتخر بكونها جزائرية ـ فرنسية، وتعلن عن حبها لباريس بشكل أكبر.

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