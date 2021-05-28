مواصفات نسخة Note 10 Pro المعدّلة من Xiaomi

جدة - نرمين السيد - أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وحميت هذه الشاشة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.
ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومعالج MediaTek Dimensity 700 5G، وذواكر تخزين عشوائى 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2.
وتميز الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
ودعمت الشركة هاتفها الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5.000 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
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