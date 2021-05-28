فشلت كل محاولات إيقاظه.. طيار ينام فى قمرة القيادة لمدة 40 دقيقة

جدة - نرمين السيد - الواقعة كانت فى كوينزلاند بأستراليا، حيث كان الطيار فى طريقة من مدينة كيرنز إلى مطار "ريدكليف" فى أستراليان بطائرة من طراز "سيسنا 208 بى"، ولحسن الحظ لم يكن معه اى ركاب.
وحاولت مراقبة الحركة الجوية الاتصال بالطيار بشأن هبوطه الوشيك فى مطار ريدكليف، لكنهم لم يتلقوا أى رد، وبدأت المساعى للتواصل مع الطيار باستخدام طائرة قريبة، حيث قامت بالاقتراب منه فى محاولة لإطلاق نظام تنبيه المرور والاصطدام، لكن ذلك لم ينجح أيضا، وظل الطيار نائما.
وحسب سبوتنيك، هبطت الطارة فى النهاية بسلام فى مطار "جولد كوست"، على بعد أكثر من 80 ميلا من "ريدكليف"، حيث استيقظ الطيار فوق المحيط الهادئ وأبلغ مراكز المراقبة الجوية، الذى ساعده فى الهبوط.
وكان الطيار يحلق على بعد 11 ألف قدم، بسبب حالة الطقس السيئة، التى تعرضت لها البلاد مؤخرًا، ما أدى إلى فقدان بعض الأكسجين، وتعرض القائد للتعب.
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