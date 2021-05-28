يدعم شبكات 5G.. لينوفو تعلن مواصفات حاسبها الجديد

جدة - نرمين السيد - وتم تصنيع الحاسب من البلاستيك والمعدن، وجاءت أبعاده (264.3/171.4/5.8) ملم، ووزنه 485 ج، ويمكن دعم هذا الهيكل بلوحة مفاتيح خارجية متكاملة ليعمل الجهاز كحاسب لوحى صغير، وقلم ذكى للرسم والكتابة على الشاشة.

وجاءت الشاشة من نوع OLED بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 420 شمعة/م تقريبا، وتدعم تقنيات Dolby Vision وHDR10 لتأمين عرض مميز للصور والفيديوهات بوضوح ممتاز.

ويعمل حاسب Lenovo بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات ZUI 12.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائى 6 جيجابايت، وذواكر داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميات Adreno 650.

ويتميز الجهاز بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجابيكسل، ومنفذ لشرائح الاتصال الخلوى، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi، وبطارية بسعة 8.600 ميلى أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 22 واطا.