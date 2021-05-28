العلماء يلتقطون الصورة الأعلى دقة على الإطلاق للذرات

جدة - نرمين السيد - ووقع ضبط هذه الصور بدقة، فى الواقع، حيث أن التشويش المتبقى فى اللقطة هو فقط نتاج الاهتزاز الحرارى للذرات نفسها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وهذا الإنجاز الذى حققه فريق جامعة كورنيل مبنى على سجلهم السابق، الذى تم تسجيله عام 2018، والذى استخدم كاشفا جديدا لمضاعفة دقة المجهر الإلكترونى ثلاث مرات.

ومع ذلك، كان هذا الإعداد السابق محدودا لأنه كان بإمكانه فقط تصوير عينات بالغة الرقة، عينات قليلة السُمك فقط من الذرات. لكن إدخال كاشف مصفوفة بكسل بالمجهر الإلكترونى (EMPAD) جديد، والذى يتضمن خوارزميات إعادة بناء ثلاثية الأبعاد أكثر تقدما، مكّن من تحسين العملية.

ويوضح الفريق أن هذا يؤدى إلى صورة ذات دقة على مستوى البيكومتر، أو واحد على تريليون من المتر.

وقال مؤلف الورقة والمهندس ديفيد مولر من جامعة كورنيل فى نيويورك: "هذا لا يسجل رقما قياسيا جديدا فقط. لقد وصل إلى نظام سيكون فعليا حدا نهائيا للدقة. يمكننا الآن بشكل أساسى معرفة مكان وجود الذرات بطريقة سهلة للغاية".

وأوضح: "هذا يفتح الكثير من إمكانيات القياس الجديدة للأشياء التى أردنا القيام بها لفترة طويلة جدا. كما أنه يحل مشكلة طويلة الأمد، وهى التراجع عن التشتت المتعدد للحزمة فى العينة، والتى منعتنا من القيام بذلك فى الماضى".

وتتضمن طريقة التصوير التى استخدمها الفريق تقنية تسمى ptychography، حيث يتم إطلاق الحزمة المكونة، فى هذه الحالة، من الإلكترونات، بشكل متكرر من خلال كائن معين، وإن كان ذلك من موضع مختلف قليلا فى كل مرة.