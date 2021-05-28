أمريكية تشعل النار فى زوجها بسبب كثرة استخدامه للهاتف

جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة الأمريكية ألقت القبض على سيدة بالغة من العمر 36 عامًا، واحتجزتها فى سجن مقاطعة أشتابولا، بعدما صبت البنزين على زوجها الستينى وأشعلت النار فيه خلال مشاجرة حدثت بينهما حول كثرة استخدامه لهاتفه المحمول، بحسب إعلام أمريكى.

وأصدر مكتب عمدة أشتابولا بيانا صحفياً عن الواقعة، جاء فيه: "أخبر الضحية رجال الشرطة أنه وزوجته كانا يتجادلان حول كثرة استخدامه للهاتف عندما جاءت إليه مع دلو من البنزين، وصبّته عليه ثم أشعلت النار فيه".

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، ركض الضحية عبر الشارع إلى منزل أحد الجيران الذى قام برشّه بخرطوم ماء واتصل بالشرطة ثم حاول المساعدة فى علاج حروق الرجل حتى وصلت الطواقم الطبية".