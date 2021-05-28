الاتحاد الأوروبى يقاضى تطبيق تيك توك بسبب إعلانات غير مناسبة للأطفال

جدة - نرمين السيد - ووافقت إدارة "تيك توك"، أواخر شهر فبراير الماضى، على دفع 92 مليون دولار فى صفقة لتسوية سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية الأمريكية، التى تتهم منصة مشاركة مقاطع الفيديو بانتهاك خصوصية المستخدمين الشباب.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، شملت الدعوى القضائية المقامة فى ولاية إلينوى، 21 قضية جماعية تستهدف "تيك توك" وشركتها الأم "بايتدانس" الصينية.

وقال محامو إيلينوى، فى دعوهم: "يتسلل تطبيق تيك توك إلى أجهزة المستخدمين، ويستخرج مجموعة واسعة من البيانات الخاصة من بينها بيانات حيوية تستخدمها المنصة لتتبع المستخدمين، لغرض استهدافهم بالإعلانات وبالتالى تحقيق الأرباح".

وأشار المحامون إلى أن التسوية ستشمل 89 مليون مستخدم فى الولايات المتحدة، ومعظمهم مؤهلون للحصول على 96 سنتًا لكل منهم إذا قدموا جميعًا مطالبات بأموال التسوية، حيث اتهم المحامون "تيك توك" بإرسال البيانات أو تخزينها فى الصين، حيث يقع مقر الشركة الأم.