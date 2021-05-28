السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفى عبر فيسبوك بموسم البطيخ المصرى

جدة - نرمين السيد - وقالت صفحة السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقع فيسبوك "إنه موسم البطيخ فى مصر! نراه فى كل مكان - من الأكشاك على جانب الطريق إلى محلات السوبر ماركت. وقام المصريون القدماء بتدجين أنواع مختلفة من البطيخ منذ 3500 عام".

وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أن الاستثمار الأمريكى البالغ 1.5 مليار دولار منذ عام 1978 فى الزراعة فى مصر ساعد فى زيادة عائدات التصدير الزراعى فى البلاد بنسبة 1500٪ من خلال تحسين التسويق ومساعدة 500 ألف من صغار المزارعين، بالإضافة إلى 240 مليون دولار لتحديث الرى.

وتابعت السفارة "الآن يمكن للناس فى جميع أنحاء العالم الاستمتاع بالبطيخ المصرى اللذيذ وأن يكونوا جزءًا من تقليد مصرى قديم".