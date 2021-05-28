سامسونج تسخر من أبل فى فيديوهات جديدة

جدة - نرمين السيد - لجأت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، الأسبوع الماضى، للترويج لأحدث هواتفها الذكية باستراتيجية قديمة سبق وأن جنت ثمارا منها، وهى السخرية من منافستها الأولى والأمريكية "آبل".





وطرحت سامسونج 3 فيديوهات ترويجية عبر قناتها على "يوتيوب" بشأن هاتفها الجديد "جلاكسى إس 21 ألترا"، والتى تعرض مقارنات لوظائفه بوظائف هاتف "آيفون 12 برو ماكس" من "آبل".

ويسلط أول مقطعى فيديو الضوء على قوة التكبير الهجين الخاص بهاتف "جلاكسى إس 21 ألترا" بعبارة "قريب بما فيه الكفاية؟"، وتستعرض فيهما قدرة كاميرات الهاتف الجديد على مضاعفة حجم الصورة 100 مرة مع الحفاظ على جودة الصورة وحدتها، واستعانت فى المقطعين بلقطات للقمر وشطيرة لإثبات تكنولوجيتها الفائقة.

لكن وعلى غير العادة، لم تلق دعاية "سامسونج" الأخيرة قبول من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، وردوا عليها بانتقادات حادة.

وفى التعليقات على الفيديو، وصف الناس الشركة الكورية بأنها "مثيرة للشفقة" و "يائسة"، وكتب أحدهم: "عزيزتى "سامسونج"، بصفتى مستخدم لفترة طويلة، يرجى التوقف عن السخرية من آبل "وأى شركة أخرى" كما فعلت الآن وفى الماضى، إنه تصرف غير مهنى للغاية ولا يمكننى أخذك على محمل الجد عندما تفعلين ذلك".

وكتب آخر: "هذه الإعلانات اليائسة محرجة تماما مثل سفراء علامة "سامسونج" التجارية الذين تم اكتشافهم وهم يستخدمون هواتف آيفون".