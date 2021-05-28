فيديو.. سفينة تنجو بأعجوبة من إعصار فى سنغافورة

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" كان أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون على الساحل الشرقى للبلاد فى منطقة الكارثة، حيث غمرت الأمطار الغزيرة والمياه من خليج البنغال نحو 150 قرية.

وفى سنغافورة المجاورة، كان السكان المحليون خائفين من إعصار عملاق. كادت سفينة صيد بطاقمها أن تدخل فى قلب الإعصار. تم تصوير الفيديو من قارب قريب. يُظهر الفيديو كيف اقتربت الدوامة من السفينة ولمستها، ولحسن الحظ، تمكن الصيادون من الفرار.



دمرت رياح الإعصار التى وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا فى الساعة ما يقرب من 300 ألف منزل وجسورا وسدودا وخطوط كهرباء. وتم إجلاء أكثر من مليون ونصف المليون شخص من منطقة الكارثة.